Çeled Uşaglar'dan, Yusuf Kılıç'a Destek Ziyareti

Orhan Uslu önderliğinde gönüllü oyuncularla 2009 yılında kurulan ve sahnede sergiledikleri performansla tüm Türkiye'de gönüllerde taht kuran "Çeled Uşaglar" tiyatro grubu Gaziler Mahallesi Muhtar adayı Yusuf Kılıç'ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.

Orhan Uslu önderliğinde gönüllü oyuncularla 2009 yılında kurulan ve sahnede sergiledikleri performansla tüm Türkiye'de gönüllerde taht kuran "Çeled Uşaglar" tiyatro grubu Gaziler Mahallesi Muhtar adayı Yusuf Kılıç'ı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundu.



Çeled Uşaglar tiyatro grubu oyuncuları evinde ziyaret ettikleri Yusuf Kılıç'ın seçim vaatleri arasında yer alan Sağlık merkezi, Kadın ve çocukların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri Sosyal Tesis, Taziye Evi, Kapalı Pazar yeri, Çocuklara yönelik spor alanlarının yapılmasının yanı sıra, Sosyal Sorumluluk Projeleri arasında en önemli yeri alan " Muhtarlık maaşını Mahallede eğitimlerine devam eden Kız Çocuklarına Burs olarak dağıtacağını" ifade etmesi üzerine, doğaçlama olarak kısa bir skeç gerçekleştirdiler.



Çeled Uşaglar tiyatro grubu kurucusu Orhan Uslu, Muhtar adayı Yusuf Kılıç'ın sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan maaşını kız çocuklarına burs olarak dağıtacağını duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek,"Uzun yıllar basın camiasının içerisinde yaptığı haberlerle önemli başarılarak imza atan Yusuf Kılıç'ın Mahallesine Muhtar adayı olduğunu ve seçim vaatleri arasında Muhtarlık maaşını eğitimlerine devam eden Kız Çocuklarına Burs olarak dağıtacağını duyunca çok heyecanlandık ve Gaziantepli sanatçılar olarak kendisini ziyaret ederek bu düşüncesinden dolayı tebrik ettik. Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza atmış. Seçildiği takdirde inşallah bu sosyal sorumluluk projesi şehrimiz ve ülkemiz adına örnek teşkil eder ve tüm Türkiye'de yaygınlaşır. Çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen bir kız çocuğumuzu okuluna yeniden kazandırabilirse, bu hem ülkemiz için, hem şehrimiz için bir kazanç olacaktır. Bu düşüncesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.



Gaziler Mahallesi Muhtar adayı Yusuf Kılıç ise, Orhan Uslu ve arkadaşlarının ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduğunu, önemli bir görev için çıktıkları yolda böylesine desteklerin heyecanlarını artırdığını ifade ederek," Sevgili kardeşim Orhan Uslu ve Çeled Uşaglar tiyatro grubu oyuncularına teşekkür ederim. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan seçildiğimiz takdirde maaşımızı kız çocuklarına burs olarak dağıtacağımız projesi, seçildiğimiz takdirde uygulamaya sokacağımız sosyal sorumluluk projelerimizden bir tanesi. Bu proje ile kız çocuklarımızın eğitimine okyanusta bir damla kadar da olsa katkıda bulunabilirsek çok mutlu olacağız. Biz bu adımı atacağız, inşallah dalga dalga yayılır ve çeşitli sebeplerle okullarından ayrı kalan kız çocuklarımız okul sıralarına, eğitimlerine kavuşurlar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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