Çeled Uşaklar, Antep Savunmasını anlattı - Son Dakika
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Çeled Uşaklar, Antep Savunmasını anlattı

6 saat önce

Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çeled Uşaklar Tiyatro Ekibi'nin tiyatral gösterisi ilgiyle izlendi.

Çeled Uşaklar, Antep Savunmasını anlattı, System.String[]

Gaziantep'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çeled Uşaklar Tiyatro Ekibi'nin tiyatral gösterisi ilgiyle izlendi.


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "25 Aralık Kurtuluş Günü" temalı tiyatro gösterisine binler akın etti. Onat Kutlar Konferans Salonu'nda organize edilen tiyatro gösterisiyle Çeled Uşaklar'ın 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün anlattığı etkinlik ilk etapta öğrencilerle ardından halkla buluştu. 10 Ay 9 gün boyunca büyük bir mücadelenin verildiği savaşı, oyunculuklarıyla yeniden gözler önüne seren Çeled Uşaklar, sahne performanslarıyla izleyicileri duygulandırdı, yaklaşık 100 yıl önce yaşanan vatan mücadelesini tekrar canlandırıldı. Anteplilerin destansı mücadelesinin anlatıldığı tiyatro gösterisinde açlık ve yokluk, iman gücü, vatan millet aşkı, boyunduruk altına girmeyi reddeden bir halkın kahramanlık öyküsü anlatıldı.


25 Aralık Kurtuluş Günü tiyatro etkinliğinde Antep müdafaasında annesine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan Şehitkamil, köprü başındaki mücadelesiyle Şahinbey, bağımsızlık için gösterdiği kararlılıkla Karayılan tekrar anıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
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