19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

19.09.2022 15:09

Çelenk sunumu Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı'nın konuşması Şiir okunması Fotoğraf çekimi - Karabük Karabük'te Gaziler Günü programı, 5000 Evler Şehitliği ve Gaziler Mezarlığı ziyaretiyle başladı.

Çelenk sunumu

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı'nın konuşması

Şiir okunması

Fotoğraf çekimi - Karabük

Karabük'te Gaziler Günü programı, 5000 Evler Şehitliği ve Gaziler Mezarlığı ziyaretiyle başladı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kent Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, 19 Eylül'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Kağıthane'de Gaziler Günü kutlandı Safranbolu'da tescilli 'çavuş üzümü' hasadına başlandı Safranbolu'da tescilli 'çavuş üzümü' hasadına başlandı Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu Karaisalı Kaymakamı Kumcu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu
Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Karabük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
12:32 Bakan Yanık, ağustos ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan yardım miktarını açıkladı
12:22 Yeni açtığı restoranı ortakları yüzünden kapatmak zorunda kalan MasterChef yarışmacısı Sergen Özen, pişmanlığını anlattı
12:15 "Eşcinsel İmam" diye tanıtılan Zahed'in İstanbul'da konferans verecek olmasına tepki yükseliyor
12:08 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın LGBT+ karşıtı mitinge destek verdiği iddiası gerçek dışı çıktı! Hesap sahteymiş
12:06 TOKİ'den vatandaşa uyarı: Sosyal konut projesiyle ilgili "Kurada öncelik tanıyacağız" diyen kişi veya kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir
12:01 Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin "reddi hakim" talebine ret! Ek delil için 30 gün ek süre verildi
11:59 19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı
11:47 Beykoz'da cami hoparlöründen seslenen gençleri mahalleli yakaladı! O anlar kamerada
11:48 Kılıçdaroğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı için sürpriz bir aday çıkabilir mi?" sorusuna yanıt: Sürprizlere yer yok, akılcı politikalarla yola çıkmak lazım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 13:55:12. #1.12#
SON DAKİKA: 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement