19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Çelenk sunumu
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı'nın konuşması
Şiir okunması
Fotoğraf çekimi - Karabük
Karabük'te Gaziler Günü programı, 5000 Evler Şehitliği ve Gaziler Mezarlığı ziyaretiyle başladı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kent Meydanı'nda devam eden törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, belediye bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı, 19 Eylül'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında Türk kahramanlığının taçlandığı bir gün olduğunu söyledi.
Törene, Vali Fuat Gürel, Memleket Partisi Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
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