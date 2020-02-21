Celeplikle geçen ömür - Son Dakika

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Celeplikle geçen ömür

7 saat önce

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kaya, baba mesleği celepliği yarım asırdır sürdürüyor.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kaya, baba mesleği celepliği yarım asırdır sürdürüyor.

Mesleğe 28 yaşında başlayan Kaya, yıllardır geçimini küçükbaş hayvanı ticareti yaparak sağlıyor.

Kaya, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürüyor.

Hüseyin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği mesleğini iki çocuğuyla sürdürdüğünü söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen yaptığı işte zorlanmadığını ifade eden Kaya, geldiği Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının bölgenin "en büyük ve en modern" canlı hayvan pazarı olduğunu kaydetti.

Merdan Kaya da babasından öğrendikleriyle mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatarak, "Babamın, dedemin mesleğini 24 yıldır severek yapıyorum. Babam ve kardeşlerimle çalışmak çok zevkli. Evde de bir aradayız işte de bir aradayız." diye konuştu.

Hüseyin Kaya, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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