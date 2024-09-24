Celestia milyonlarca dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Blockchain

Celestia milyonlarca dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Celestia milyonlarca dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Celestia Vakfı, 100 milyon dolarlık yeni yatırımla Blockchain teknolojisinde çığır açmayı hedefliyor. Veri doğrulama süreçlerini optimize eden Celestia, aldığı son yatırımla birlikte Blockchain ağlarının kapasitesini gigabayt seviyelerine taşıyacak.

24.09.2024 13:10
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Celestia Vakfı, Blockchain teknolojisinin sınırlarını zorlayarak yeni bir finansman turunda 100 milyon dolarlık bir yatırım elde etti. Bain Capital Crypto önderliğinde gerçekleşen bu tur, Celestia'nın modüler ağını genişletmeye ve Blockchain dünyasında daha fazla yenilik yapmaya odaklanacak. Yatırımcıların güveni ve teknolojik ilerlemeler, Celestia'nın geleceğini şekillendiriyor.

Yenilikçi Blockchain Ağı Celestia'ya Büyük Yatırım

Blockchain teknolojisinin sınırlarını zorlayan Celestia Vakfı, yeni bir finansman turuyla dikkatleri üzerine çekti. Bain Capital Crypto'nun öncülük ettiği bu turda, vakıf 100 milyon dolarlık yeni yatırım elde etti. Böylece Celestia'nın toplam sermayesi 155 milyon dolara ulaştı.

Yatırım turuna Syncracy Capital, 1kx, Robot Ventures ve Placeholder gibi sektörün önde gelen isimleri de katılım gösterdi. Bu güçlü yatırımcı profili, Celestia'nın gelecek vadeden teknolojisine olan güveni gözler önüne seriyor.

2023 yılının Ekim ayında faaliyetlerine başlayan Celestia, Blockchain ağlarının performansını artırmayı hedefliyor. Vakfın geliştirdiği "veri kullanılabilirliği örneklemesi" teknolojisi, kullanıcıların büyük veri bloklarını tümüyle indirmeden doğrulayabilmesini sağlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, Blockchain teknolojisinin yaygınlaşmasının önündeki önemli engellerden biri olan veri yönetimi sorununa çözüm getiriyor.

Celestia'nın teknik ekibi, yakın gelecekte ağı 1 gigabaytlık blokları işleyebilecek kapasiteye çıkarmayı planlıyor. Bu hedef, mevcut Bitcoin bloklarının 1-2 megabaytlık boyutlarıyla kıyaslandığında, sektörde çığır açacak bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yıl ana ağın devreye girmesinden bu yana, Celestia üzerinde 22 rollup uygulaması hayata geçirildi. Bu rakam, platformun geliştiriciler arasında hızla benimsendiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Celestia Vakfı Başkanı Mustafa Al-Bassam, projenin geldiği noktayı, "Celestia'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte, Blockchain dünyasını çevirmeli bağlantı çağından genişbant dönemine taşıdık. Şimdi ise çekirdek geliştiricilerimiz, ağımızı fiber optik çağına ulaştıracak teknik bir yol haritası hazırladı. Bu süreçte ağın doğrulanabilirliğini ve düşük gecikme süresini korumaya özen gösteriyoruz." sözleriyle açıkladı.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Blockchain Celestia milyonlarca dolarlık yatırımlarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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