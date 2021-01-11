Çelik: "179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık" - Son Dakika

Çelik: "179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık"

11.01.2021 16:13
Çelik:

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2020 yılında 179 bin 173 vatandaşa ulaştıklarını dile getirdi.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 2020 yılında 179 bin 173 vatandaşa ulaştıklarını dile getirdi.

AÇSH Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretme, uygulama ve izleme misyonuyla 2020 yılında her alanda hizmet gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Aile eğitim programı kapsamında 47 eğitim gerçekleştirilerek 3 bin 191 vatandaşa eğitim verildiğini dile getiren Müdür Çelik, "Aile sosyal destek programı kapsamında 21 bin 499 hane ziyaret edilerek 58 bin 928 vatandaşımıza ulaşılmış, bugüne kadar toplamda 65 bin 87 hane ziyaret edilerek 179 bin 173 vatandaşımıza ulaşılmıştır. 10 Bin 2 vatandaşımıza doğum yardımında bulunulmuştur.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 2020 yılı sonu itibarı ile 40 ailemizle 55 çocuğumuza koruyucu aile modelini uygulamaya devam ediyoruz. Çocuk hakları komitemize 247 çocuğumuz üye yapılarak toplamda 894 üyeye ulaşılmıştır. Çocuk hakları komitemiz tarafından 104 etkinlik gerçekleştirilmiş olup, bu etkinliklerden 3 bin 193 çocuğumuz faydalanmıştır. SED (Sosyal ekonomik destek) kapsamında ilimizde bin 89 çocuğumuza yardımda bulunulmuştur. İlimizde bulunan 17 Kreş ve gündüz bakım evimize 87 rehberlik ve denetim gerçekleştirilmiştir.

Engelli yaşlı hizmetleri kapsamında erişilebilirlik denetimleri gerçekleştirilerek 18 kuruluşa erişilebilirlik belgesi düzenlenmiştir. 797 Vatandaşımıza engelli kimlik kartı çıkarılmıştır. Evde bakım hizmeti kapsamında 7 bin 8 vatandaşımıza evde bakım hizmeti verilmektedir.

Kadın hizmetleri kapsamında 39 eğitim gerçekleştirilmiş, bu eğitimlerden 2 bin 538 vatandaşımız faydalanmıştır. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında seminer, farkındalık standı, ağaç dikimi ve pankart açılması gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

Korona virüs pandemisi ile mücadelede il müdürlüğümüz aktif rol almış birçok faaliyet gerçekleştirmiştir. Psikososyal destek hatları oluşturularak vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti sunulmuştur. Vefa sosyal destek gruplarında aktif rol alınarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanmıştır. 14 Kural, çocuk oyunları ve tecrübe aktarımı broşürleri hazırlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Ülkemizde yaşanan doğal afetlerde il müdürlüğümüz psikososyal destek ekipleri yer almış, Elazığ ve İzmir depremlerinde vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Toprak, su ve çocuk ile kuşaktan kuşağa geleneksel lezzetler projelerimiz pandemi kurallarına uyularak aktif bir şekilde sürdürülmüştür" diye konuştu. - ADIYAMAN

Çelik: 179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık

Fehmi Çelik, Adıyaman, toplum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelik: '179 bin 173 vatandaşımıza ulaştık' - Son Dakika


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