Son Dakika Haberleri: Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel...
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Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel...

59 dakika önce

Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş.

Çelik:

Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş."

Faruk Çelik, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:48 Kaynak: AA
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