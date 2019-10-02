Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti 'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti'nin gündeminde 50+1'in değişmesi gibi bir konu yok

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