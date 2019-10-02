Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel...
59 dakika önce
Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:48 Kaynak: AA
Çelik: "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş."
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