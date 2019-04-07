Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri) İtiraz Sürecinin Avrupa'daki Birçok...

Çelik: "(Ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri) İtiraz Sürecinin Avrupa'daki Birçok...

21 dakika önce

Çelik: "(AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir.

Çelik:
Çelik: " (AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:36 Kaynak: AA

Türkiye, Avrupa, Güncel
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