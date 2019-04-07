Çelik: "(Ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın Sözleri) İtiraz Sürecinin Avrupa'daki Birçok...
21 dakika önce
Çelik: "(AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir.
Çelik: " (AB
Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans'ın sözleri) İtiraz sürecinin Avrupa
'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye
'de de demokratik bir hak olduğunu, hukuki bir hak olduğunu, seçim sürecinin parçası olduğunu değerlendirmelidir."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:36 Kaynak: AA
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