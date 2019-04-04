Çelik: "(Abd Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO Üyeliğine İlişkin Sözleri) Türkiye'yi Suçlayan,...
1 saat önce
Çelik: "(ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik.
Çelik: " (ABD
Başkan Yardımcısının Türkiye
'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:42 Kaynak: AA
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