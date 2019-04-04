Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Abd Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO Üyeliğine İlişkin Sözleri) Türkiye'yi Suçlayan,...

Çelik: "(Abd Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO Üyeliğine İlişkin Sözleri) Türkiye'yi Suçlayan,...

1 saat önce

Çelik: "(ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik.

Çelik:
Çelik: " (ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözleri) Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:42 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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