Çelik: "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle...
Çelik: "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız"
Çelik: "(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız"
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:19 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çelik: '(ABD'deki)Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle... - Son Dakika
Son Dakika Beyazıt Öztürk'ten "Beyaz Show" hayranlarına müjdeli haber: Yeniden başlamak istiyorum Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Sevgilisinin evlenmekten vazgeçtiği televizyon sunucusu intihar etti Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi