Çelik: "Abd-İran Hattında Yaşanan Gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da Anında Tansiyonun...
11 saat önce
Çelik: "ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:41 Kaynak: AA
Çelik: "ABD- İran
hattında yaşanan gerilim Yemen
, Irak
ve Afganistan
'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo"
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