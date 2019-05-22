Son Dakika Haberleri: Çelik: "Abd-İran Hattında Yaşanan Gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da Anında Tansiyonun...

Çelik: "Abd-İran Hattında Yaşanan Gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da Anında Tansiyonun...

11 saat önce

Çelik: "ABD-İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır.

Çelik:
Çelik: "ABD- İran hattında yaşanan gerilim Yemen, Irak ve Afganistan'da anında tansiyonun yükselmesine yol açmıştır. Bu son derece tehlikeli bir tablo"
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:41 Kaynak: AA
Irak, Yemen, İran, Afganistan, Güncel
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