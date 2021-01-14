Çelik: "(ABD) Kuşkusuz Senato'nun basılması, şiddet kullanılması, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur."
14.01.2021 17:39
Çelik: "(ABD) Kuşkusuz Senato'nun basılması, şiddet kullanılması, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur.
Çelik: "(ABD) Kuşkusuz Senato'nun basılması, şiddet kullanılması, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur."
Senato, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çelik: '(ABD) Kuşkusuz Senato'nun basılması, şiddet kullanılması, seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur.' - Son Dakika
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