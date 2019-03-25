Çelik: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Hiçbir Zaman Bu Kararı Tanımayacağız, Tanınmaması Yönünde...
25 dakika önce
Çelik: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz"
Çelik: "( ABD
'nin Golan Tepeleri
kararı) Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA
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