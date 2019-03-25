Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Hiçbir Zaman Bu Kararı Tanımayacağız, Tanınmaması Yönünde...

Çelik: "(Abd'nin Golan Tepeleri Kararı) Hiçbir Zaman Bu Kararı Tanımayacağız, Tanınmaması Yönünde...

25 dakika önce

Çelik: "(ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz"

Çelik:
Çelik: "( ABD'nin Golan Tepeleri kararı) Hiçbir zaman bu kararı tanımayacağız, tanınmaması yönünde de elimizden gelen gayreti hep beraber göstereceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:17 Kaynak: AA

Golan Tepeleri, Politika
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