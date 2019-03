Çelik: "Adana'nın Geleceği İçin İstikrar Önemli"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın geleceği için istikrarın önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın geleceği için istikrarın önemli olduğunu söyledi.



Adana Ticaret Odası Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkavekili Murtaza Kılçık Başkanlığında, Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mart Meclis toplantısının gündemine geçilmeden önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik Meclis Üyelerine hitap etti.



Adana'nın geleceği için istikrarın önemli olduğunu söyleyen Çelik, "Adana Ticaret Odası 125 yıllık bir maziye sahip. Suriye ve Irak'ta bu istikrarsızlık olmasaydı ya da yarın bir gün bu istikrarsızlık ortadan kalktığı zaman emin olun bölgenin en büyük oyuncularından biri Adana Ticaret Odası olacaktır. O istikrarsızlık belki on, yirmi yıllar kaybedilmesine yol açıyor. İktisadi hayattaki ticaretin serbest olmasıyla siyasi istikrar, bölgesel istikrar arasında çok yakından bir bağlantı vardır" dedi.



Serbest ticaretin her zaman barışı koruyan bir durum olduğunu belirten Çelik, insanlar ve toplumlar arasında ilişkileri güçlendirdiğini, toplumları birbirine daha çok bağladığını ve insanların kavga ya da çatışma yerine daha güçlü bir ilişki ağının içine yerleştirdiğini anlattı.



Adana'da güzel şeyler olduğuna işaret eden Ömer Çelik, "Adana'da Odalar artık bir ve beraber. Bu birliktelik Adana'nın menfaatine. Daha önceleri Odalar arasında bile uyumsuzluk kavga vardı. Bir Odanın istediğini diğer Oda engellerdi ama şimdi çok güzel bir birliktelik var bu birliktelik şehir için başarıyı beraberinde getiriyor. 15 Temmuzda Odalarımızın aldığı ortak tavır ortada. Adana Ticaret Odası Başkanımız ve diğer Oda Başkanlarımız yönetimleriyle ve meclisleriyle birlikte 15 Temmuz hanin Fetullahçı hain darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanımızın meydanlara inin çağrısına tüm Türkiye gibi cevap vermiş ve 1 aylık demokrasi nöbetlerinde her akşam sabahlara kadar meydanlarda nöbet tutmuştur. İşte bu tavır birlikteliğin uyumu ve ürünüdür. Yerel seçimlerin sonuçları Adana'mızın geleceği için ekonomimiz için önem arz etmektedir" ifadesini kullandı.



ATO Başkanı Atila Menevşe'de konuşmasında, "İhracata verdiğimiz önemin meyvesini almaya başlıyoruz. Daha önce sizlere duyurduğumuz 66 bin dolarlık ihracat kampımız esnasında gerçekleşen satışa ek 309 bin dolarlık yeni bir ihracatın gerçeklemiş olması bizim için övünç kaynağıdır. İhracatla birilikte 50 bin istihdam hedeflerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.



Ekonomiye son zamanlarda yapılan saldırıların piyasalarda sıkıntılara neden olduğunu ifade eden Menevşe, şunları kaydetti:



"Ancak alınan kararlar yapılan müdahaleler ekonominin çarklarını döndürmeyi sağlamıştır. İstihdam maliyetinin azaltılması, finansmana ulaşımda sağlanan kolaylıklar, piyasaları hareketlendirmek için alınan tedbirlerdir. KDV iadesini hızlandırma kararları semeresini vermiş, faizlerin ve enflasyonun olumlu gelişmeleri kaydedilmiştir. Bizlere düşen daha çok çalışmak olmalıdır. Nitekim son aylarda Adana'nın ihracat atağını sevinçle karşılıyoruz. Daha çok ihracat yapmalıyız, ihracat potansiyelimiz var. Bu konuda gayretimiz devam edecektir. Çukurova rekabet gücüyle Marmara'ya alternatif bir bölgedir. Enerji üssü projesinin hızlandırılması, lojistik avantajının desteklenmesi, sanayinin rekabet gücünün artırılması, tarımda katma değerin yükseltilmesi, turizm potansiyelinin harekete geçmesi, şehirde yaşam kalitesinin artırılması hedeflerimizdir. Ayakkabıcılar, tekstilciler, mobilyacılar ve mahrukatçıların kümelenmesi, Şehir Hastanesi, Adana Müze Kompleksi, Stadyum, Adliye binası ve havalimanı gibi bir çok proje gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi için önemli mesafeler kat edilmiştir." - ADANA

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP'nin Adana Adayı Karalar, Şehit Eşinin Salondan Kovulduğu İddiasına Videoyla Yanıt Verdi

Sanatçı Murat Kekilli'nin Babası Yaşamını Yitirdi

İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti

İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti