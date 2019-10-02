Son Dakika Haberleri: Çelik: (Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık...
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Çelik: (Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık...

29 dakika önce

Çelik: (Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildi.

Çelik: (Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık..., System.String[]

Çelik: (Afetler için toplanan vergilere ilişkin iddialar) Bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildi. Saklanan bir şey yok.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:52 Kaynak: AA
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