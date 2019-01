Çelik: "Ak Parti Adayları Kadar Cumhur İttifakı Adaylarına da Hep Beraber Birlik ve Beraberlik...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'yla girerken, AK Parti adayları kadar Cumhur İttifakı adaylarına da hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkacağız." dedi.

Çelik, Tekirdağ Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İlçe Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, milletin iradesini kimsenin gasbedemeyeceğini söyledi.



Milletin iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:



"Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Fırkası'yken tüzüğünde şöyle bir madde vardı; 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir, lakin millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır.' Gizli oylama, daha sonra açık oylama, daha sonra gizli tasnif yapıyorlar. Demokrasimizin bu kırılganlığı uzun bir müddet boyunca sürdü en son karşılaştığımız teşebbüslerden bir tanesi 27 Nisan'da hükümetimize karşı Cumhurbaşkanımızın, Başbakanlığı döneminde bir muhtıra verildi. Türkiye'yi yönetmek üzere sandıktan çıkmış hükümete, yani sizin iradenizi temsil eden hükümete herhangi bir şekilde neyi nasıl yapacağı ile ilgili bir talimat verilmeye kalkıldı." diye konuştu.



Hükümetlerin eskiden bu tür şeyleri gördüğünde geri adım attığını anlatan Çelik, "Onun için '6 kere gittik 7 kere geldik' gibi bir takım vecizeler Türk siyasi hayatına geçmiştir. Bu talimatın karşısında sesiz kalınsaydı, bu yayınlanan bildirinin karşısında sesiz kalınsaydı, o siyaset hayatımıza ne olarak geçecekti, 27 Nisan muhtırası olarak geçecekti. Ama tam tersi oldu, ilk defa bir hükümet sizden aldığı güç sayesinde buna cevap verdi. 'Milletin iradesinin dışında bir güç tanımıyorum. Milletin iradesinin dışında yetki sahibi tanımıyorum' dediği için o bir kağıt parçasına döndü." şeklinde konuştu.



"Cumhur İttfakı'nın damgasını vuracağız"



Türkiye'nin 15 Temmuz'da dünya tarihine geçecek demokrasi savunusu ortaya koyduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütüne mensup asker üniforması giymiş hainler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli egemenliğini gasp etmeye, ülkemizi işgal etmeye kalktılar. 15 Temmuz gecesi yapmaya kalktıkları sıradan bir darbe girişimi değildi. O gece yapılmaya çalışılan şey, size milletimize ait olan milli iradenin gasp edilerek yabancı güce devredilmesi şeklinde bir amacı olan işgal teşebbüsüdür.



Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla o gece sizler, aziz milletimiz Tekirdağ'da ve Türkiye'nin her tarafından meydanlara dökülerek şu cevabı verdiniz; 'Darbelere geçit yok, söz milletindir, karar milletindir, egemenlik milletindir.' O darbeye, o tanklara karşı duruşun bir iradesi olarak ortaya Cumhur İttifakımız çıktı. Cumhur İttifakı, büyük iradeyi ayakta tutarak, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlara, Türkiye'nin içinden ve dışından bu istikrarsızlığı üretmek isteyenlere karşı tek yürek, tek yumruk duruşudur. İnşallah 31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakıyla girerken, AK Parti adayları kadar Cumhur İttifakı adaylarına da o kardeşlerimize de hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkacağız. 31 Mart gecesi Türkiye haritası ortaya çıktığı zaman Tekirdağ başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında Cumhur İttfakı'nın damgasını vuracağız."



"Türkiye'nin geleceği aydınlıktır"



Türkiye hakkında yapılan olumsuz haberlere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Türkiye şöyle kuşatıldı. Türkiye'nin başına şu işler gelecek' gibisinden kara propagandanın çok olduğu, çok fazla umutsuzluk haberleri çok fazla kasvetli haberler, çok fazla kara haberler yayılıyor. Bunların hiçbirine kulak asmayın. Bunların hiç birini önemsemeyin. Bizim bakacağımız tek şey. Bu salonları, bu meydanların bu şehirleri doldurulup, dolduramadığımızdır. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Türkiye'nin önünde umut kapıları açıktır. Türkiye daha büyüyecektir. Türkiye daha güçlenecektir ve geleceğe, tarihe damga vurmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.



"Bizim Cumhurbaşkanımız tankın üstüne yürüdü"



Çelik, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımıza utanmadan ahlaksızca, hukuksuzca diktatör diyorlar. Defalarca sandığa gitmiş, defalarca milletin oyuyla seçilmiş bir siyasi lidere, hayatında sandık görmemiş, hayatında demokratik bir mücadelenin içine girmemiş olanlar diktatör diyor. Yabancı bir propaganda makinesi Türkiye'nin milli ve yerli değerlerine saldırdığı zaman onu Türkiye'ye tertip ederek ilk sahip çıkan kim olur; Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla onların söylediğini aynen içeri tercüme ediyorlar. Aynı diktatör lafını aynı kara propagandayı onlar da kullanıyorlar.



Diktatörlerin temel bir özelliği vardır. Onlar halkı gördükleri zaman tankın, topun, tüfeğin arkasına sığınırlar. Bizim Cumhurbaşkanımız ise tankın üstüne yürüdü, topun üstüne yürüdü, tüfeğin üstüne yürüdü. O yüzden tankların yol verdikleri genel başkanlarına baksınlar. Tankın arkasına, topun arkasına baksınlar. Demokrasi dersini de tankın, tüfeğin, topun üzerine yürüyen cumhurbaşkanımızdan öğrensinler. Bu verdiğimiz mücadelenin kıymetini bilelim."



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile genel seçimlerde alınan başarının yerel seçimlerde de elde edileceğini dile getiren Çelik, "Cumhur İttifakı'nın büyük gücü, bütün sandıklarda Türkiye'nin her tarafında. Bugün özellikle burada söylüyorum, gerçek bir belediyeciliğe hasret çeken Tekirdağımızda bunu gerçekleştireceğiz. 31 Mart'a az kaldı. Bu büyük eşiği geçmeye az kaldı. Tekirdağ Avrupa şehirleri ile yarışabilecek, dünya şehirleri ile yarışabilecek potansiyele sahip ama yerel yönetimler açısından şansızlık yaşıyoruz. İnşallah bunu değiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Çelik, konuşmasının ardından, AK Parti ilçe belediye başkan adayları Cüneyt Yüksel (Süleymanpaşa), Serkan Elçili (Çorlu), Süleyman Kozuva (Çerkezköy), Mithat Soylu (Marmaraereğlisi), Osman İnan (Hayrabolu), Gediz Coşkun (Malkara), Mustafa Çetin (Kapaklı), Can Gürsoy (Şarköy), Hamdi Sarıer (Ergene) ile Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Ali İnan (Muratlı) ve Özkan Yaman'ı (Saray) tanıttı.



Toplantıya, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Goncagül, AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Başkan Adayı Mestan Özcan, AK Parti İl Başkanı Mülayim Kuru, MHP İl Başkanı İlker Yücel ve partililer katıldı.



Toplantının ardından Ömer Çelik ve beraberindekiler, MHP Tekirdağ İl Başkanlığını ziyaret etti.



(Bitti)

