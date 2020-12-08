Çelik: "AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in kürsüye çıkması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti teşkilatlarına hazine yardımlarından normal dönemde aktardıkları yüzde 30'luk payı pandemi nedeniyle yüzde 40'a çıkardıklarını belirterek, "Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Hiçbir AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir." dedi.