Çelik: "Ak Parti İktidara Geldiği Günden Beri Pekçok Siyasi Müsveddeyi Temize Çekmiştir"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
, MYK
toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:47 Kaynak: AA
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