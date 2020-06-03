Çelik: "(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine...
Çelik: "(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok"
Çelik: " (AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok"
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 06:57 Kaynak: AA
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