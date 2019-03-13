Çelik: "Ak Parti'nin Mansur Yavaş Diye Bir Meselesi Yok. Mansur Yavaş, Chp, Kılıçdaroğlu ve İttifak...

Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir.

Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir."

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