Son Dakika Haberleri: Çelik: "Ak Parti'nin Mansur Yavaş Diye Bir Meselesi Yok. Mansur Yavaş, Chp, Kılıçdaroğlu ve İttifak...

Çelik: "Ak Parti'nin Mansur Yavaş Diye Bir Meselesi Yok. Mansur Yavaş, Chp, Kılıçdaroğlu ve İttifak...

39 dakika önce

Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir.

Çelik:
Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye bir meselesi yok. Mansur Yavaş, CHP, Kılıçdaroğlu ve ittifak içinde o adaylığa destek verenlerin meselesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:19 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, AK Parti, Güncel
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