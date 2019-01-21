Çelik: "Akdeniz'de Sadece Mülteciler Boğulmuyor, Bütün İnsanlık Boğuluyor"
1 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
, AK Parti MYK
Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:34 Kaynak: AA
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