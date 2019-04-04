Çelik: "Anıtkabir Ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin Mazbatasını Almamış Bir Kişi Tarafından Resmi...
17 dakika önce
Çelik: "Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz.
Çelik: "Anıtkabir
ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:29 Kaynak: AA
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