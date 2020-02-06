Çelik: "AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir"

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Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu