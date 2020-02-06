Çelik: "AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına... - Son Dakika

Çelik: "AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına...

6 saat önce

Çelik: "AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı.

Çelik:

Çelik: "AP giderek ırkçıların, faşistlerin, İslam ve Türkiye düşmanlığı yapanların gösteri mekanına dönüşmeye başladı. Bu Avrupa için kaygı vericidir"

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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