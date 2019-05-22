Çelik: "(Ap Seçimleri) Herkesin Aşırı Sağın Ajandasını Kullanmaya Başladığını Görüyoruz.
12 saat önce
Çelik: "(AP seçimleri) Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:32 Kaynak: AA
Çelik: "(AP seçimleri) Herkesin aşırı sağın ajandasını kullanmaya başladığını görüyoruz. Müthiş bir Erdoğan düşmanlığıyla başlıyorlar, İslam ve Türkiye
düşmanlığıyla devam ediyorlar."
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