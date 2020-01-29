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Çelik: "Askeri geçmişi olan bir yetkilinin, Genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin kendi görev...
6 saat önce
Soru soran basın mensubu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Soru soran basın mensubu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (8)
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