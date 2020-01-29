Çelik: "Askeri geçmişi olan bir yetkilinin, Genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin kendi görev... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Askeri geçmişi olan bir yetkilinin, Genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin kendi görev... - Son Dakika

Çelik: "Askeri geçmişi olan bir yetkilinin, Genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin kendi görev...

6 saat önce

Soru soran basın mensubu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Soru soran basın mensubu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

Toplantının sona ermesi ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı. (8)

Çelik: Askeri geçmişi olan bir yetkilinin, Genelkurmay başkanlığı yapmış birisinin kendi görev...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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