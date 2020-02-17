Çelik: "Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor' - Son Dakika

Çelik: "Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)

Çelik: Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor
Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 03:18:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "Avrupa'da aşırı sağ, Orta Doğu'da DEAŞ ile aynı işlevi görüyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]