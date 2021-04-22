Çelik: "(Avrupa'dan gelen çöplerin Adana'da gelişigüzel bertaraf edildiği iddiası) Atıkları çevreye kontrolsüz bir şekilde atanlarla en güçlü... - Son Dakika

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Avrupa'dan gelen çöplerin Adana'da gelişigüzel bertaraf edildiği iddiası) Kamuoyuna da yansıdı, bazı yerlere çöp dökmeyle ilgili görüntüler var. Açık ve net bir şekilde söylüyorum, Adana'nın toprağını, Çukurova'nın toprağını, suyunu kirleten, çevresine dönük olarak yıllarca yok olmayacak bu atıkları çevreye kontrolsüz bir şekilde atanlarla en güçlü mücadeleyi vereceğiz."