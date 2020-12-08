Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır." - Son Dakika

Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır."
08.12.2020 18:31
Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur.
Çelik: "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır."
Türkiye, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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