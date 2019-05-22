Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Avrupa Parlamentosu Seçimleri) Aşırı Sağ, Birleşik Grup Olarak Avrupa'da Ortak Ajandayla...

Çelik: "(Avrupa Parlamentosu Seçimleri) Aşırı Sağ, Birleşik Grup Olarak Avrupa'da Ortak Ajandayla...

12 saat önce

Çelik: "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor.

Çelik:
Çelik: "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:32 Kaynak: AA
Avrupa, Güncel
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