Çelik: "(Avrupa Parlamentosu Seçimleri) Aşırı Sağ, Birleşik Grup Olarak Avrupa'da Ortak Ajandayla...

Çelik: "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor.

Çelik: "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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