Çelik: "(Avrupa Parlamentosu Seçimleri) Aşırı Sağ, Birleşik Grup Olarak Avrupa'da Ortak Ajandayla...
12 saat önce
Çelik: "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor.
Çelik: "(Avrupa Parlamentosu seçimleri) Aşırı sağ, birleşik grup olarak Avrupa'da ortak ajandayla hareket ediyor. Bu, Avrupa için büyük bir tehlike."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 06:32 Kaynak: AA
Sinem Kobal, Ölmeden Önce Camdan Atlamak İstediğini Söyleyerek Şaşırttı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "MİT Başkanı Esad ile Görüştü mü?" Sorusuna Yanıt Verdi
Fenerbahçeli Diego Reyes, Meksika'dan Gelen Teklifi Reddetti
Müge Anlı ile Tatlı Sert Programındaki Minik Ecrin Olayı İzleyicilerin Kanını Dondurdu!