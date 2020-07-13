Çelik: '(Ayasofya) Danıştay kararını vermiş, Cumhurbaşkanımız da kararnameyi yayınlamış" - Son Dakika

Çelik: '(Ayasofya) Danıştay kararını vermiş, Cumhurbaşkanımız da kararnameyi yayınlamış"

Çelik: "Cumhurbaşkanımız Danıştay'ın verdiği karar üzerine uygulama gerçekleştiriyor, bu sefer bunu da suçluyorlar" - ANKARAANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik:

Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi

"Cumhurbaşkanımız Danıştay'ın verdiği karar üzerine uygulama gerçekleştiriyor, bu sefer bunu da suçluyorlar" - ANKARA

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti, Danıştay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:52 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Çelik: '(Ayasofya) Danıştay kararını vermiş, Cumhurbaşkanımız da kararnameyi yayınlamış' - Son Dakika

Son Dakika

20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 18:57 AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek 18:53 Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi 18:51 DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi 18:37 Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı 18:29 Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı 17:41 Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
AK Parti'den ABD'de patlak veren Wayfair skandalına ilişkin açıklama: Güvenlik birimlerimiz inceleyecek
18:57
Aracından düşen sürücü, piknik yapanların arasına böyle girdi
18:53
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
18:51
Avrupa Birliği, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını kınadı
18:37
Şiddetli yağış Rize'yi de vurdu! Ağaran Şelalesi böyle taştı
18:29
Mahkeme, maskesiz dolaşan kişiye kesilen idari para cezasını iptal etti
17:41
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
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