Çelik: "(Bahçeli'nin Açıklamaları) Sayın Cumhurbaşkanımız Telefonla Arayıp Sayın Bahçeli'ye Tebrik...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik
, MYK
toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:29 Kaynak: AA
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
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