Son Dakika Haberleri: Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"
Son Dakika Güncel Çelik: 'Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız' - Son Dakika

Çelik: "Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (9)

Çelik: Barış Pınarı Harekatının bu denli eleştirilmesini asla dostça ve iyi niyetli bulmayız

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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