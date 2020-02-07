Çelik bariyer minibüse ok gibi saplandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çelik bariyer minibüse ok gibi saplandı - Son Dakika

Çelik bariyer minibüse ok gibi saplandı

7 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs çelik bariyere saplandı.

Çelik bariyer minibüse ok gibi saplandı, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan minibüs çelik bariyere saplandı. Çelik bariyerin bir tarafından girip diğer tarafından çıktığı minibüs içinden geçen bariyer boyunca yaklaşık 30 metre gittikten sonra lastiği patladığı için durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.


Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolu Side köprülü kavşak çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Dede'nin kullandığı 07 ACK 798 plakalı minibüs, Side köprülü kavşağı yan yolda Alanya istikametine seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Sağ ön farının bulunduğu bölgeden minibüsün içine giren çelik bariyer, minibüsün yaklaşık 30 metre ilerlemesine engel olamadı. Minibüs sabit bariyer hattı boyunca içinde bariyerle 30 metre gittikten sonra lastiğinin patlaması nedeniyle durabildi.


Kimsenin burnunun kanamadığı kazanın ardından trafik ekiplerinin bilgi vermesinin ardından olay yerine gelen 5 kişilik Karayolları ekibi, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaza yapan araç sahiplerine kendilerinin yapabileceği bir şey olmadığını, itfaiye çağırarak bariyeri kestirmeleri gerektiğini söyledi. Bu sırada olay yerinin yakınındaki bir işletmeden anahtar getiren trafik polisi cıvataları sökerek aracın bulunduğu yerden çıkmasını engelleyen bariyeri sökmeye başladı. Trafik polisinin çabası ve araç sahiplerinin ısrarı üzerine Karayolları görevlileri de bariyerin sökülmesi için çalışma başlattı. Her kafadan bir sesin ve önerinin çıktığı çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saatlik çalışmanın ardından bariyerler söküldü ve kamyonet çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi Antalya'nın Kumluca ilçesi, Süper Loto'da 15,6 milyon lira kazanan talihliyi merak ediyor Antalyaspor'un ismi, Fraport TAV Antalyaspor olarak değişiyor

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:48:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik bariyer minibüse ok gibi saplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]