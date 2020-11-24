Çelik: "Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur" - Son Dakika

Çelik: "Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur"
24.11.2020 19:00
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?"
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