Çelik: "Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur" - Son Dakika

Çelik: "Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur"

24.11.2020 19:00

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(CHP'li Ünal Çeviköz'ün açıklamaları) Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmelerinin kendi partileri için de ülkemiz için de faydalı olacağını değerlendiriyoruz."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılmasının gayrimeşru ne tarafı var ki işi gücü yokmuş gibi Rum tarafındaki siyasi partilerle yarışacak bir dil kullanıp Türkiye'nin ana muhalefet partisi Kapalı Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyor?"

Çelik: Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur
Çelik: Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur
Çelik: Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur
Çelik: Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Maraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çelik: 'Başkalarından demokrasi talep etmeden önce nasıl demokrat olunur konusunda bir özeleştiri içine girmeleri faydalı olur' - Son Dakika


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