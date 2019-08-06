Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun...
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Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek"
Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek" Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:03 Kaynak: AA
CHP'li Tanal'dan 'dolar yüklü uçak' hakkında soru önergesi Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması