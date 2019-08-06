Son Dakika Haberleri: Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun...
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Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun...

1 saat önce

Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek"

Çelik:
Çelik: "Bir partinin siyasi etikle ilgili laf etmesi için toksinlerini atması lazım. CHP için bunun başlangıcı İşBankası hissesini Hazine'ye devretmek"
Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:03 Kaynak: AA
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