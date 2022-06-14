Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı

14.06.2022 15:33
Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı

MARDİN'de sokakta bulduğu çelik bisiklet kilidini, oynarken beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı.

MARDİN'de sokakta bulduğu çelik bisiklet kilidini, oynarken beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı.

Nusaybin'de 10 yaşındaki çocuk, yerde bulduğu çelik bisiklet kilidini eve getirerek oynamaya başladı. İsmi öğrenilemeyen çocuk, dolap koluna geçirdiği bisiklet kilidini beline dolayıp kilitledi. Haber verdiği ailesi dolap kolunu sökerek oğullarını itfaiye binasına gitti. Ekipler, demir kesiciyle çocuğun belindeki kilidi kesti. Çocuğun ailesi, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çelik bisiklet kilidini beline kilitleyen çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika
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