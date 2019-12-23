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Çelik: "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız"
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:53 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (4)
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