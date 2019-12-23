Çelik: "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız' - Son Dakika

Çelik: "Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi. (4)

Çelik: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakarız

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:53 Kaynak: AA
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