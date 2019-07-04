Son Dakika Haberleri: Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist...
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Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist...

16 dakika önce

Çelik: "(BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur.

Çelik:
Çelik: "(BM'nin YPG/ PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Politika
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