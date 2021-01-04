Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir" - Son Dakika

Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir"
04.01.2021 18:55
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (9) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (9)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması) Bir insanın siyasi kimliğinin olması suç değildir."
Çelik: "Boğaziçi Üniversitesi şu grubun ya da bu grubun değil, milletimizin."
Çelik: "(Boğaziçi Üniversitesi'ne atama) Kayyum diyerek belli kesimlerin dilini kullanıp siyasallaştırdığınız zaman söylediğinizin manası kalmaz"
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