Çelik: "(Bolu) Bu Belediye Başkanı Kur'an-ı Kerim'i Öperek Göreve Başlıyor.
1 saat önce
Çelik: "(Bolu) Bu belediye başkanı Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:49 Kaynak: AA
Çelik: "(Bolu
) Bu belediye başkanı Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlıyor. Kendisine o öptüğü Kur'an-ı Kerim'i okuma tavsiyesinde bulunuyoruz."
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