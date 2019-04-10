Çelik: "(Bolu) Siyasi Hayatımızda İlk Defa Bu Kadar Açık ve Aleni Bir Irkçılığın Bir Belediye...
1 saat önce
Çelik: "(Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:49 Kaynak: AA
Çelik: "(Bolu
) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz"
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