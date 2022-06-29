Olay, sabah saatlerinde Akçakoca Sapak mevkisindeki çelik boru fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Oğuzhan Erkek, çelik boruları düzenlerken, bu sırada istiflenen 2 boru üzerine düştü. Erkek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Oğuzhan Erkek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çelik boruların altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.