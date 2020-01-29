Çelik: "Bu afet gerçekleştiği andan itibaren devlet, bütün imkan ve kapasitesiyle afetin yaralarını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Bu afet gerçekleştiği andan itibaren devlet, bütün imkan ve kapasitesiyle afetin yaralarını... - Son Dakika

Çelik: "Bu afet gerçekleştiği andan itibaren devlet, bütün imkan ve kapasitesiyle afetin yaralarını...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girmesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)

Çelik: Bu afet gerçekleştiği andan itibaren devlet, bütün imkan ve kapasitesiyle afetin yaralarını...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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