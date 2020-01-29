Son Dakika › Güncel › Çelik: 'Bu afet gerçekleştiği andan itibaren devlet, bütün imkan ve kapasitesiyle afetin yaralarını... - Son Dakika
Çelik: "Bu afet gerçekleştiği andan itibaren devlet, bütün imkan ve kapasitesiyle afetin yaralarını...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girmesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:52 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in salona girmesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (1)
Son Dakika AK Parti'den İBB Başkanı İmamoğlu'na sert tepki: Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı Meteoroloji'den 6 bölge için kar yağışı uyarısı