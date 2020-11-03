Çelik: "Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik" - Son Dakika

Çelik: "Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik"

03.11.2020 09:11
Çelik:

Seyhan Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısında İzmir depremi gündem oldu.

Seyhan Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantısında İzmir depremi gündem oldu. Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, "Vicdanen rahat değilim. Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da yaşansaydı yerle birdik" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Gündem dışı ilk sözü alan CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, İzmir depreminde yıkılan binalar altında sadece vatandaşların değil, sorumluların da kaldığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Yalçın Limoncu ise, "18 aydır yine bir meclis toplantısı, yine konuşacağız ve dağılacağız. Yine konuşacağız dağılacağız, yine konuşacağız dağılacağız, yine konuşup dağılacağız. İcraat ve yapılması gereken uygulamalara baktığımız zaman 18 aylık dönem içerisinde burada sadece konuştuğumuzu görürüz" eleştirisinde bulundu.

Seyhan'ın yüzde 70'inin kentsel dönüşüme muhtaç olduğunu ifade eden Limoncu, "Çok eski mahalleler, çok eski binalarımız ve şuan bile araç giremeyen sokaklarımız var. Allah korusunu deprem olduğu zaman hangi kurtarma ekibi hangi araç, hangi vinç, hangi ambulans hangi sokağa girecek?" dedi.

18 aydır ve daha önceki dönemde de kentsel dönüşümün çok konuşulduğunu ama başlanamadığını kaydeden Limoncu, "Ya umursamazlık ya beceriksizliktir. İkisi de kötü. Umursamıyorsanız bu emaneti niye alıyorsunuz? Bu işi yapamayacaksanız neden yönetime talip oluyorsunuz" diye konuştu.

CHP'li Mustafa Tunç da Seyhan'da 2002 yılında iş yeri ve mesken sayısı 89 bin iken 2020'ye gelindiğinde bu sayının yüzde 300 artarak 318 bine yükseldiğini ve bir tek yeri dönüştürüp imara açamadıklarını kaydetti.

Tunç, 5 yıldır sürekli Büyükşehir'den belediyeye 1/5000'lik plana uygun 1/1000'lik imar planı değişikliği getirildiğini belirterek, "Sürekli bir tadilat, sürekli kişiye özel planlar yaptık" dedi.

Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ulaş Toros da eleştirileri cevap vererek bu konularda sürekli belediyeleri suçlanmasının hata olduğunu söyledi.

CHP'li Güngör Geçer de, 1999 yılından beri depremlerin ve doğal afetlerin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu dile getirerek, "Daha önceki konuşmalarımda söylediğim gibi Adana'nın MR'ı çekilmesi gerekir. Belediyeler olarak bu bütçe ile bu işi yapmaya gücümüz yetmez. Hükümet ciddi anlamda bu işe eğilmelidir" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, "Vicdanen rahat değilim, Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da yaşansaydı yerle birdik" şeklinde konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Toplam 9 maddeden oluşan gündemin birince maddesinde 2012 yılı mali yılı ücret tarifesi oybirliği halinde müşterek komisyona havale edildi. - ADANA

Çelik: Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik
Çelik: Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik
Çelik: Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik
Çelik: Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik
Çelik: Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik
Çelik: Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelik: 'Bu deprem İzmir'de değil de Seyhan'da olsaydı yerle birdik' - Son Dakika


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