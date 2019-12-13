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Çelik: "Bu karar 'soykırım ekonomisi'nin ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine...
6 saat önce
Çelik: "Bu karar 'soykırım ekonomisi'nin ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:26 Kaynak: AA
Çelik: "Bu karar 'soykırım ekonomisi'nin ABD ulusal çıkarlarına rağmen Amerikan lobicilik sistemine ne denli etki ettiğini de göstermektedir."
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