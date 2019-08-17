Son Dakika Haberleri: Çelik: "Bu teklifi kabul edemeyiz"
Son Dakika Güncel Haber

Çelik: "Bu teklifi kabul edemeyiz"

49 dakika önce

Sinop Memur-Sen üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda yeni toplu sözleşme teklifinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Çelik:
Sinop Memur-Sen üyeleri tarafından gerçekleştirilen toplantıda yeni toplu sözleşme teklifinin kabul edilebilir olmadığı belirtildi.

Memur-Sen Sinop Şube Başkanlığında düzenlenen toplantıda, 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucu hayal kırıklığına uğradı. Memurlar, kamu görevlilerinin standardını yükseltecek teklif beklerken, karşılarına çıkan teklifin büyük skandal olduğunu belirtti ve yeni teklif istedi.

Memur-Sen Sinop Şube Başkanı Ramazan Çelik, "Herkesin yakından takip ettiği 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. Kamu İşvereni, teklifimizi toplu sözleşme masasına tam 22 gün gecikmeli sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif, gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip" dedi.

Açıklamalarının devamında Çelik, "Kamu İşvereninin teklifi; 'teklif gecikti' siteminin ve tepkisinin ötesinde 'teklif geçiştirildi', 'masa önemsizleştirildi' ve 'alın terimiz değersizleştirildi' tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; kamu işvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Kamu işveren heyetinin geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış teklifinin içeriğinde; bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor" diye konuştu. - SİNOP
Memur Sen, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı
Hükümetin zam teklifine memur sendikalarından tepki: Yok sayıyoruz Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:43:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: "Bu teklifi kabul edemeyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]