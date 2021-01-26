Çelik: "Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor." - Son Dakika

Çelik: "Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor."
26.01.2021 17:31
Çelik: "Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor.
Çelik: "Bu yönetim, 'devleti kuran parti' denilen CHP'yi, devlete saldıran, devleti yıkmaya çalışan bir parti haline getiriyor."
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