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Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline...
6 saat önce
Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Çelik: "Bundan sonra mülteci meselesinin Türkiye'den çok müttefiklerimizin meselesi haline geleceğini açık bir şekilde ifade ediyoruz."
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