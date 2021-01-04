Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür"

Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür"

Çelik: "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür"

Darbe, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Çelik: 'Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Bunlar bu ülkenin iyiliğini seven insanlar değil. Darbe, bir millete yapılacak en büyük kötülüktür' - Son Dakika

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