Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler" - Son Dakika

Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler"
05.04.2021 20:57
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar."
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