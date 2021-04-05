Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Böylesi bir bildiri karşısında, 'Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var' diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar."